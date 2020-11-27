На Олимпиаде-2012 новая тройка медалистов после лишения золота тяжелоатлета Торохтия

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий, выступавший в весовой категории до 105 кг, лишился золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Таким образом, золотая медаль перешла иранскому спортсмену Навабу Насиршелалу, серебряная — поляку Бартоломею Войцеху Бонку, а бронзовая медаль досталась представителю Узбекистана, тяжелоатлету Ивану Ефремову. Об этом проинформировали в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).



Напомним, Торохтий был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. По решению Международной федерации тяжёлой атлетики Алексей был отстранён от соревнований с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.



В пресс-службе также подчеркнули, что перераспределение медалей со стороны МОК происходит только в тех случаях, когда все возможные средства правовой защиты спортсменами, на которых наложили санкции, были исчерпаны.

Олимпийский чемпион украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг