Вяльбе оценила шансы Большунова и Непряевой выиграть Кубок мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила шансы ведущих российских лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой на победу в общем зачёте Кубка мира, который начнётся в Руке сегодня, 27 ноября.

«Я вообще очень редко даю индивидуальные напутствия спортсменам, особенно такого уровня, которые настолько целеустремлённые и которые всегда рвутся в бой, как Саша. Я уверена, что он, несмотря на все сложности, настроен абсолютно на борьбу как за Кубок мира, так и за победу на чемпионате мира. Я уверена в этом человеке на сто процентов, что он будет показывать не просто на словах, но и результатами тоже. Я не буду подходить к нему и говорить, что он должен, это не в моей практике, он никому ничего не должен, кроме самого себя и своих родителей. Думаю, всё остальное они и так знают, те, кто пришёл в спорт, чтобы быть чемпионами.

Кстати, Наталья никогда прямо с первых стартов всё подряд хорошо не бежала. Но я уверена, что она тоже знает свои небольшие проблемы, и если она с ними справится, то почему-то я уверена, что она может побороться за первое место в общем зачёте Кубка мира. Ну а так основной старт – это чемпионат мира», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».