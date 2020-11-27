Вяльбе: критика в адрес Черчесова оправданна. Он думал, его всегда будут любить, что ли?

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала критику в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на фоне неудачных результатов национальной команды в последних матчах.

Напомним, в последних трёх матчах сборная России не одержала ни одной победы, уступив Сербии со счётом 0:5, не вышла в лигу А Лиги наций и опустилась в третью корзину жеребьёвки ЧМ-2022.

«В этой истории два момента: решение тренера не приглашать Артёма Дзюбу на последние игры и провал в тех играх, где должны были выигрывать.

Я не увлекаюсь футболом, но думаю, что нынешняя критика общественности оправданна. Он должен это перетерпеть, что же он думал, что его будут любить всегда, что ли? Всегда и везде со всеми публичными людьми так», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».