Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

В первом четвертьфинале она заняла третье место с результатом 2.56,25 и попала в полуфинал в статусе лаки-лузера.

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Юлия Ступак (Белорукова) не прошла в полуфинал, став шестой во втором старте (3.02,22). Татьяна Сорина также выбыла из борьбы, став третьей в своём четвертьфинале (2.59,01).

Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.