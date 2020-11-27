Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).
В первом четвертьфинале она заняла третье место с результатом 2.56,25 и попала в полуфинал в статусе лаки-лузера.
Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Юлия Ступак (Белорукова) не прошла в полуфинал, став шестой во втором старте (3.02,22). Татьяна Сорина также выбыла из борьбы, став третьей в своём четвертьфинале (2.59,01).
Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.
Вяльбе оценила шансы Большунова и Непряевой выиграть Кубок мира
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