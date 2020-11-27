Открытие катка «Навигатор 2020-2021» в парке Горького

Старт зимнего сезона в парке Горького традиционно начинается с открытия катка. Первый сеанс пройдёт сегодня, 27 ноября, начало — в 19:00.



В оформлении «Навигатора 2020-2021» не просто абстрактные формы, а код из знаковых мест на карте России. Каток позволит «переместиться» на любую широту и долготу и увидеть западную и восточную вершины Эльбруса; расходящиеся, словно струны, стальные тросы Золотого моста во Владивостоке; стадион «Фишт» в Сочи; зубчатые стены фасада «Ласточкиного гнезда» в Ялте; рассекающие туман лучи мурманского маяка и, конечно же, начальную и конечную точку путешествия — арку главного входа в парк Горького.



Для обеспечения безопасного посещения катка в этом сезоне вводится несколько новых правил:

— билеты на каток продаются только онлайн;

— на входе посетителям измеряют температуру бесконтактным термометром;

— в павильонах установлены санитайзеры и обеззараживающие лампы;

— находиться в павильонах необходимо в маске и перчатках (если у вас их не окажется с собой, то вы сможете купить их в вендинговых автоматах, установленных в павильонах);

— коньки из пунктов проката будут проходить дополнительную обработку после каждого использования;

— увеличенное количество сеансов позволит контролировать потоки посетителей и проводить дезинфекцию и проветривание павильонов в перерывах.



Расписание работы катка:

пн. – выходной;

вт. – вс.:

10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00;

17:00 – 20:00; 21:00 – 23:00.

Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Ознакомиться с ценами и купить билет можно на сайте катка.