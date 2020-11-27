Наталья Непряева не смогла пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева не смогла пробиться в финал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Она заняла пятое место во втором полуфинале с результатом 3.00,81.
На стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыли двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Юлия Ступак (Белорукова) и Татьяна Сорина. Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.
В финал вышли шведки Линн Сван, Йонна Сундлинг, Мая Дальквист и Эмма Рибом, норвежки Ане Аппельквист Стенсет и Лотта Уднес Венг.
Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 27 ноября. Этап завершится 29 ноября.
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