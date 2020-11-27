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Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на первом этапе Кубка мира

Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на первом этапе Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Второе и третье места заняли её соотечественницы — Мая Дальквист и Йонна Сундлинг соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия
Спринт. Женщины. Финал
1. Линн Сван (Швеция) — 2.54,3.
2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,57.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,70.
4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — +2.59.
5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — +3,86.
6. Эмма Рибом (Швеция) — +5,60.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Наталья Непряева, добравшаяся до полуфинала. На стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыли Юлия Ступак (Белорукова) и Татьяна Сорина. Квалификацию не смогли преодолеть россиянки Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
27 ноября 2020, пятница. 15:50 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
2:54.34
2
Мая Дальквист
Швеция
+0.57
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.70
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