Большунов стал 4-м в спринте на этапе КМ в Руке. Клебо сенсационно уступил Вальнесу

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов занял четвёртое место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Победителем гонки стал норвежец Эрик Вальнес, сенсационно опередивший соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Эмиль Иверсен.

Клебо четыре сезона подряд завоёвывал «Малый хрустальный глобус» за победу в спринтерском зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия

Спринт. Мужчины. Финал

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.29,56.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +0,61.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +4,09.

4. Александр Большунов (Россия) — +6,34.

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +15,50.

6. Йовиан Хедигер (Швейцария) — +19,61.



На стадии полуфинала из борьбы за награды выбыл Глеб Ретивых. Стадию четвертьфинала не смогли преодолеть Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин. Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не смогли пройти квалификацию.