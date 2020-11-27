Бородавко оценил четвёртое место Большунова в спринте в Руке

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал четвёртое место Александра Большунова, на котором тот финишировал в спринте в Руке.

«Большунов показал достаточно хороший результат, боролся наравне с лучшими спринтерами. Всё-таки начало сезона, и в финале не хватило сил на последнем подъёме, усталость навалилась, а так для первого старта, я считаю, достаточно неплохое выступление. Лыжи работали хорошо», — приводит слова Бородавко Sport24.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия

Спринт. Мужчины. Финал

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.29,56.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +0,61.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +4,09.

4. Александр Большунов (Россия) — +6,34.

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +15,50.

6. Йовиан Хедигер (Швейцария) — +19,61.