Легков: Йохауг не молодеет, поэтому наши лыжницы могут с ней соперничать

Олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Легков считает, что российские лыжницы могут на равных соперничать с норвежкой Терезе Йохауг.



«Татьяна Сорина очень хорошо себя проявила в Финляндии, а теперь она доказала, что находится в хорошей психологической форме, так как заехала седьмой в прологе.



Наталья Непряева выступила на контрольных стартах чуть поскромнее, чем Сорина. Но тем не менее это человек, который был в топе в прошлом году на Кубке мира, и сейчас я могу сказать с уверенностью, что она знает, что нужно делать.



Терезе Йохауг? Наши спортсменки могут соперничать с ней, потому что Тереза не молодеет, поэтому с каждым годом ей будет всё тяжелее. Есть и другие сильные соперницы, но наши девушки могут со всеми конкурировать. Особенно хочу сказать тем нашим лыжницам, которые отстают от лидеров по результатом, что сейчас они должны использовать возможность хорошо выступить в борьбе с лучшими спортсменками мира», — цитирует Легкова «Матч ТВ».