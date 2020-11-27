Легков: поражение Клебо — это прекрасно, нашим это должно сыграть на руку

Олимпийский чемпион Александр Легков подвёл итоги классического спринта на первом этапе Кубка мира в финской Руке. У мужчин лучшим среди россиян стал Александр Большунов, ставший четвёртым, а у женщин — Наталья Непряева, дошедшая до полуфинала.
«По одному старту очень сложно расценивать выступление наших ребят, но могу сказать, что немного не хватало резкости. Во всяком случае по глазам ребят мне показалось. Я с ними не общался, с тренерами тоже, но, думаю, тренеры дадут чёткости, как ребята пробежали. Но мне кажется, что силы есть, самое главное — ребята живы и здоровы. Единственный нюанс — не хватало быстрой резкости, но я думаю, что это всё впереди, они разбегаются.
Поражение Клебо — это такая маленькая сенсация, это прекрасно. По статистике, за последние два года он проиграл первый спринт. Это говорит о том, что не такой он и могучий и непобедимый в спринте. Поэтому это здорово и нашим это должно сыграть на руку. Саше Большунову сегодня не расстраиваться. Он тоже может проигрывать, так что завтра дистанционная гонка, и надеемся, что всё получится. Будем болеть за наших», — приводит слова Легкова Sport24.
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