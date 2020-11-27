Исинбаева — Марадоне: покойся с миром, мой дорогой друг, величайший Диего!

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. На своей странице в «Инстаграме» Исинбаева опубликовала совместную с Марадоной фотографию.
«Покойся с миром, мой дорогой друг, величайший Диего! Очень гожусь, что знала тебя лично и была твоим другом! Искренние соболезнования родным и близким», — написала Исинбаева.
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
Марадона скончался 25 ноября. Ему было 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца.
Накануне, 26 ноября, в Буэнос-Айросе (Аргентина) прошла церемония прощания с футболистом. Затем он был похоронен на кладбище Bella Vista, неподалёку от Буэнос-Айреса, рядом со своими родителями.
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