Исинбаева — Марадоне: покойся с миром, мой дорогой друг, величайший Диего!

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. На своей странице в «Инстаграме» Исинбаева опубликовала совместную с Марадоной фотографию.

«Покойся с миром, мой дорогой друг, величайший Диего! Очень гожусь, что знала тебя лично и была твоим другом! Искренние соболезнования родным и близким», — написала Исинбаева.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Марадона скончался 25 ноября. Ему было 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца.

Накануне, 26 ноября, в Буэнос-Айросе (Аргентина) прошла церемония прощания с футболистом. Затем он был похоронен на кладбище Bella Vista, неподалёку от Буэнос-Айреса, рядом со своими родителями.