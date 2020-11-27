Февральские этапы Кубка мира по шорт-треку в Германии отменены из-за пандемии коронавируса

Февральские этапы Кубка мира по шорт-треку, которые были запланированы в немецких городах Битигхайм-Биссингене и Дрездене, отменены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап Кубка мира в Битигхайм-Биссингене должен был пройти с 19 по 21 февраля, в Дрездене — с 26 по 28 февраля.

Как сообщается, Федерация конькобежного спорта и шорт-трека Германии (DESG) внимательно следила за позицией органов здравоохранения в отношении COVID-19, но ради безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц и волонтёров вынуждена была принять непростое решение.

Сезон должен начаться чемпионатом Европы, проведение которого запланировано с 22 по 24 января в Гданьске (Польша).