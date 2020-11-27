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Лыжник Мельниченко — о COVID-19: все контактировали, а потом узнавали, что кто-то болел

Лыжник Мельниченко — о COVID-19: все контактировали, а потом узнавали, что кто-то болел
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжник сборной России Андрей Мельниченко рассказал о ситуации с коронавирусом в национальной команде. Выяснилось, что некоторые спортсмены, например Евгений Белов тренировались, имея положительные результаты тестов на коронавирус.

«Меня и моих родных коронавирус не зацепил. Некоторые ребята из команды болели, другие нет, хотя все контактировали, а потом узнавали, что кто-то болел. Кто-то перенёс всё ещё в апреле.

Тренировки Белова с положительными тестами, но без симптомов? Да, и так было у большинства. Семиков, по-моему, переболел в апреле, но он был дома, Бессмертных переболел недавно, в сентябре на сборы не ездил, но сейчас всё в порядке. Из нашей группы переболели человека два-три. Кто-то переносит тяжело, кто-то в лёгкой форме. Все зависит от человека, от того, как его организм отреагирует.

Понятно, что организаторы хотят нас защитить от всех потенциальных опасностей и провести соревнования. Да, зрителей не пускают, но они всё равно стоят где-то в лесу, выглядывают, кричат. Это нельзя запретить. Конечно, ситуация сказывается. Норвежцы отменили этап в Лиллехаммере, а сами в эти же сроки решили провести чемпионат Норвегии. Это уже неправильно, вроде отменили, а сами проводят», — приводит слова Мельниченко сайт «Матч ТВ».

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