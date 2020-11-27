Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Скелетонист М. Дукурс выиграл второй этап Кубка мира в Сигулде, Трегубов — четвёртый

Скелетонист М. Дукурс выиграл второй этап Кубка мира в Сигулде, Трегубов — четвёртый
Другие / Прочие виды спорта 0

Хозяин трассы Мартинс Дукурс одержал победу на втором этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в Сигулде (Латвия). Второе время по сумме двух попыток показал старший из братьев Дукурсов – Томас. Замкнул тройку лучших британец Маркус Уайетт.

0,07 секунды до медали не хватило россиянину Никите Трегубову, он четвёртый. Александр Третьяков замкнул десятку сильнейших. Во второй попытке олимпийский чемпион упал с саней, едва не перевернувшись, но сумел продолжить выступление.

Скелетон. Кубок мира. Второй этап. Сигулда, Латвия

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.38,91 (49,46+49,45).
2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.39,10 (49,55+49,55).
3. Маркус Вайэтт (Великобритания) – 1.39,85 (50,03+49,82).
4. Никита Трегубов (Россия) – 1.39,92 (49,98+49,94)…
10. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,90 (49,80+51,10)…
15. Даниил Романов (Россия) – 1.41,35 (50,95+50,40).

Скелетонистка Никитина стала второй на этапе Кубка мира в Латвии
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020