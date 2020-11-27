Юлия Ефимова станцевала в честь Дня благодарения с «индейкой» на голове

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» поздравление с Днём благодарения, который традиционно отмечается в США в четвёртый четверг ноября. В 2020 году этот праздник выпал на 26 ноября. Ефимова живёт и тренируется в США.

Спортсменка станцевала с «индейкой» на голове, спародировав танец Моники из сериала «Друзья». В оригинальной сцене Моника надела настоящую индейку на голову, чтобы помириться с Чендлером, которому в прошлом в День благодарения она случайно отрезала кончик пальца ноги.

«С Днём благодарения, «друзья». Ну, вы поняли», — подписала видео Ефимова.

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Юлия — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов, у неё 17 наград — 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.