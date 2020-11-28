«Не надо молчать. Это не стыдно!» Александра Солдатова дала совет девушкам, страдающим РПП

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова дала совет многочисленным девушкам, страдающим расстройством пищевого поведения (РПП), которые в поисках помощи и поддержки обращаются в Директ её страницы в «Инстаграме». Из-за РПП Солдатова вынуждена была в начале 2020 года приостановить карьеру.



«В основном пишут девушки и говорят, что им не к кому больше обратиться, кроме как ко мне. И от этого мне страшно! Страшно от понимания, сколько людей столкнулось с этим.

Кто-то считает, что это просто выдумки и самовнушение. Что это всё в голове, и ты сам можешь это исправить. Да, это всё в голове, но таким людям нужна помощь. И прежде всего профессиональная. А как им помочь, если они молчат?! И пишут только мне в Директ.



Я пережила ад. Я очень эмоциональный и чувствительный человек. Поэтому все мои переживания во что-то «выливались», а когда ты спортсмен, то этих переживаний становится ещё больше.



Сейчас хочу обратиться к тем, кто пишет мне в Директ. Вы не одни с этой проблемой и болезнью. Огромное количество людей не могут принять себя и, как следствие, имеют проблемы с пищевым поведением. Разновидностей много, результат один и тот же…

Чтобы помочь себе, достаточно просто поделиться с близким человеком. Просто скажите маме, папе, лучшему другу, кому угодно, но главное, скажите! Я два года держала в себе, и ничем хорошим это не закончилось. Страдала, мучилась, рыдала по ночам, а утром шла на тренировки.



Да, это проблема. Да, она не бывает из ниоткуда, у каждого случая есть своя особенная история. Но главное сейчас, что я хочу донести, это то, что не надо молчать. Это не стыдно! Говорите со своими близкими, говорите, что с вами не так! Даже если вам кажется, что это бред и что никто не поймёт. Это не так! Всегда найдётся тот, кто поймёт и сможет вам помочь.



Это мой крик души. Пока сейчас я никак не могу вам всем помочь, кроме как сказать ещё раз: не молчите! То, что с вами происходит, — ненормально! Поэтому скажите! Хоть кому-нибудь! Очень прошу», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».