Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян сообщила, что ждёт ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 по фехтованию саблистка Яна Егорян ждёт ребенка. О своей беременности 26-летняя саблистка рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, посвящённой премьере состоявшейся накануне спортивной драмы о фехтовании «На острие». Егорян стала прототипом одной из героинь фильма.

Саблистка, находящаяся на последних месяцах беременности, назвала ожидание ребёнка поводом выполнить обещание и вернуться в студию «Вечернего Урганта» через 4 года после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на год, поэтому завоевать ещё одно золото Егорян не смогла.

«Я планировала выиграть ещё одно золото в Токио, и чтобы ты пригласил меня. Олимпиаду отменили, и надо было думать, как же сделать так, чтобы ты опять меня пригласил. Я забеременела, и фильм сняли. И я думаю такая: «Йес! Меня взяли на Первый канал», — сказала Егорян, обращаясь к ведущему шоу Ивану Урганту.