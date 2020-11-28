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Хейди Венг снялась с мини-тура в Руке из-за страха заразиться COVID-19

Хейди Венг снялась с мини-тура в Руке из-за страха заразиться COVID-19
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Хейди Венг приняла решение сняться с соревнований в финском Куусамо. Об этом сообщил врач сборной Норвегии Ойстейн Андерсен.

«Хейди Венг сейчас не получает никакого удовольствия от катания на лыжах. Она нуждается в спокойствии и отдыхе. Хейди заканчивает мини-тур в Руке, но не выходит из дома до завтрашнего рейса в Норвегию вместе с остальными членами сборной», — цитирует Андерсена Nettavisen.

Стало известно, что 29-летняя лыжница боится заразиться коронавирусной инфекцией. В спринте норвежская лыжница заняла 67-е место, проиграв победительнице соревнований более 26 секунд.

Хейди Венг — четырёхкратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне. Норвежка борется с астмой и с 2011 года принимает специализированные противоастматические препараты.

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