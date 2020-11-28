Йохауг выиграла «разделку» на этапе КМ в Руке. Сорина — в 0,1 секунды от медали

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).



Второе время показала представительница Швеции Фрида Карлссон, третье — соотечественница Фриды Эбба Андерсон.



В шаге от пьедестала оказалась Татьяна Сорина, проигравшая Андерсон лишь 0,1 секунды. Пятое место заняла россиянка Наталья Непряева. Остальные россиянки финишировали вне топ-20.



Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия).

Гонка с раздельным стартом. 10 км. Классический стиль.



1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.01,4

2. Фрида Карлссон — +21,8

3. Эбба Андерсон (обе — Швеция) — +26,0

4. Татьяна Сорина — +26,1

5. Наталья Непряева — +30,3…

26. Юлия Ступак — +1.33,8…

28. Яна Кирпиченко — +1.35,7…

32. Алиса Жамбалова — +1.43,6…

40. Христина Мацокина — +2.05,1…

45. Екатерина Смирнова (все — Россия) — +2.20,4.