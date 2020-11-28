Йохауг выиграла «разделку» на этапе КМ в Руке. Сорина — в 0,1 секунды от медали

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Второе время показала представительница Швеции Фрида Карлссон, третье — соотечественница Фриды Эбба Андерсон.
В шаге от пьедестала оказалась Татьяна Сорина, проигравшая Андерсон лишь 0,1 секунды. Пятое место заняла россиянка Наталья Непряева. Остальные россиянки финишировали вне топ-20.
Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия).
Гонка с раздельным стартом. 10 км. Классический стиль.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.01,4
2. Фрида Карлссон — +21,8
3. Эбба Андерсон (обе — Швеция) — +26,0
4. Татьяна Сорина — +26,1
5. Наталья Непряева — +30,3…
26. Юлия Ступак — +1.33,8…
28. Яна Кирпиченко — +1.35,7…
32. Алиса Жамбалова — +1.43,6…
40. Христина Мацокина — +2.05,1…
45. Екатерина Смирнова (все — Россия) — +2.20,4.
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