Евгений Белов: пять россиян в топ-10? Повторили успех 2011 года

Российский лыжник Евгений Белов подвёл итоги 15-километровой гонки с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Белов стал восьмым.

«Эта трасса немного не подходит для моей техники, подъёмы крутоваты, поэтому боролся как мог. Считаю, для первой дистанционной гонки Кубка мира результат хороший. Завтра есть шансы бороться за высокие места.

По лицу никогда не скажешь, что мне тяжело, оно всегда спокойное, хладнокровное. Давлю таким образом на соперников? Специально, конечно, не давлю, это естественно получается. Стараюсь расслабить лицо, чтобы работали только те мышцы, которые необходимы в гонке.

Пять россиян в топ-10? Помню, в 2011 году, когда только перешел из юниоров, мы здесь, в Руке, бежали очень и очень кучно, последнее место было 11-е, и занял его я. Получается, сейчас повторили тот успех», — приводит слова Белова «Матч ТВ».