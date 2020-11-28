Алексей Червоткин: хотелось обыграть Большунова и сделать это официально

Российский лыжник Алексей Червоткин подвёл итоги выступления в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Червоткин стартовал раньше конкурентов и ждал их результатов в кресле промежуточного лидера. Обогнал Алексея только норвежец Йоханнес Клебо.

«Смотреть было тяжелее, чем самому бежать, потому что в этот момент ты думаешь, что где-то себя пожалел, недоработал, и сейчас из-за этого тебя обойдут. И наблюдать было тяжело не только за Нисканеном, но и за Клебо, и за Сашей.

Что в голове было, когда наблюдал за бегом Большунова? Хотелось его обыграть и сделать это официально. Раньше уже получалось это на контрольных тренировках, но он там то палку ломал, то нас разделяло чуть-чуть. Сейчас тоже разделили три секунды, но это уже Кубок мира и можно немножко порадоваться.

У нас почти все тренировки индивидуальны. Иногда я прыгаю Саше за спину и пытаюсь прочувствовать его скорость, его шаг, потому что это тоже важно, но не более. Нужно работать в своем темпе, не завышая, не гоняясь за другими», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».