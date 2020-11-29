«Немного раздражает». Андерсон осудила поведение Йохауг на трассе

Шведская лыжница Эбба Андерсон осудила поведение норвежки Терезе Йохауг на трассе во время индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Норвежка завоевала золотую медаль, однако из-за её поведения на трассе Андерсон, финишировавшая третьей, могла лишиться попадания на подиум. На подъёме Терезе дважды крикнула ей с просьбой уступить лыжню, но так и не обогнала соперницу.

«Это немного раздражает, когда идёшь в хорошем темпе. Если бы из-за этого я осталась без медали, разозлилась бы ещё сильнее», — приводит слова Андерсон TV2.

Сегодня, 29 ноября, спортсменкам предстоит гонка преследования на 10 км свободным стилем. Начало — в 14:00 мск.