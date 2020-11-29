«Немного раздражает». Андерсон осудила поведение Йохауг на трассе
Шведская лыжница Эбба Андерсон осудила поведение норвежки Терезе Йохауг на трассе во время индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Норвежка завоевала золотую медаль, однако из-за её поведения на трассе Андерсон, финишировавшая третьей, могла лишиться попадания на подиум. На подъёме Терезе дважды крикнула ей с просьбой уступить лыжню, но так и не обогнала соперницу.
«Это немного раздражает, когда идёшь в хорошем темпе. Если бы из-за этого я осталась без медали, разозлилась бы ещё сильнее», — приводит слова Андерсон TV2.
Сегодня, 29 ноября, спортсменкам предстоит гонка преследования на 10 км свободным стилем. Начало — в 14:00 мск.
Йохауг выиграла «разделку» на этапе КМ в Руке. Сорина — в 0,1 секунды от медали
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