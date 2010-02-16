Ломанов: мне не нравится наша созидательная линия

Тренер ХК «Енисей» Сергей Ломанов прокомментировал поражение своей команды от иркутского «Байкала-Энергии» со счётом 4:2. Отметим, что красноярцы не выигрывают на выезде второй матч подряд — до этого они сыграли вничью со «СКА-Нефтяником» в Хабаровске.

«Это две похожие команды, они практически не стоят на месте, постоянно в движении. С другой стороны, надо забивать моменты, полумоменты, чтобы они начинали спешить, а не ждали наших ошибок. И не нравится мне наша созидательная линия, полузащита практически ничего не создаёт», — сказал Ломанов.

Также наставник «Енисея» прокомментировал увеличение числа участников плей-офф до восьми команд.

«Я изначально был против плей-офф. Если играть плей-офф, то с 1 марта, потому что не все имеют искусственные катки. Я сомневаюсь, что мы сможем это сделать, в четвёрку ещё можно было уложиться, а восьмёрку — вообще в апреле закончим играть. Всегда отправляли в федерацию: нет. Потом, когда клубы согласились на восьмёрку, мы отправили письмо, что мы согласны с решением федерации. Коль решили — мы подчинились», — передаёт слова Ломанова «Сибскана».