Российская лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке

Россиянка Татьяна Сорина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км коньковым ходом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Это первый подиум россиянок на Кубке мира сезона-2020/2021.

Первой финишировала представительница Норвегии Терезе Йохауг. В тройку также попала шведка Эбба Андерсон. В топ-10 финишировала и россиянка Наталья Непряева.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия).

Гонка преследования. 10 км. Коньковый ход.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25,06.2

2. Татьяна Сорина (Россия) — +47.0

3. Эбба Андерсон — +48.6

4. Фрида Карлссон (обе — Швеция) — +50.8...

10. Наталья Непряева — +1,15.6...

19. Юлия Ступак — +2,15.2...

28. Алиса Жамбалова (все — Россия) — +3,17.2.