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Российская лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке

Российская лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянка Татьяна Сорина завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10 км коньковым ходом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Это первый подиум россиянок на Кубке мира сезона-2020/2021.

Первой финишировала представительница Норвегии Терезе Йохауг. В тройку также попала шведка Эбба Андерсон. В топ-10 финишировала и россиянка Наталья Непряева.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия).
Гонка преследования. 10 км. Коньковый ход.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25,06.2
2. Татьяна Сорина (Россия) — +47.0
3. Эбба Андерсон — +48.6
4. Фрида Карлссон (обе — Швеция) — +50.8...
10. Наталья Непряева — +1,15.6...
19. Юлия Ступак — +2,15.2...
28. Алиса Жамбалова (все — Россия) — +3,17.2.

Йохауг выиграла «разделку» на этапе КМ в Руке. Сорина — в 0,1 секунды от медали
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