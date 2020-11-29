Клебо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — второй

Российский спортсмен Александр Большунов стал вторым в гонке преследования на 15 км коньковым ходом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Первым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен. В первой десятке финишировали также трое россиян — Алексей Червоткин (7), Евгений Белов (8) и Андрей Мельниченко (9).

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.

Гонка преследования. 15 км. Коньковый ход.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35,09.8

2. Александр Большунов — +0.7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3.0...

7. Червоткин Алексей — +32.9

8. Евгений Белов — + 33.4

9. Андрей Мельниченко — +35.9...

13. Якимушкин Иван — +41.3...

15. Илья Порошкин (все — Россия) +50.3.