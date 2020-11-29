Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Ирландия — Грузия. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клебо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — второй

Клебо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — второй
Другие / Лыжный спорт 0

Российский спортсмен Александр Большунов стал вторым в гонке преследования на 15 км коньковым ходом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Первым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен. В первой десятке финишировали также трое россиян — Алексей Червоткин (7), Евгений Белов (8) и Андрей Мельниченко (9).

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. Коньковый ход.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35,09.8
2. Александр Большунов — +0.7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3.0...
7. Червоткин Алексей — +32.9
8. Евгений Белов — + 33.4
9. Андрей Мельниченко — +35.9...
13. Якимушкин Иван — +41.3...
15. Илья Порошкин (все — Россия) +50.3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Гонка преследования
29 ноября 2020, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
35:09.8
2
Александр Большунов
Россия
+0.7
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+3.0
Российская лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020