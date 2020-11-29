Клебо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — второй
Российский спортсмен Александр Большунов стал вторым в гонке преследования на 15 км коньковым ходом на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Первым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен. В первой десятке финишировали также трое россиян — Алексей Червоткин (7), Евгений Белов (8) и Андрей Мельниченко (9).
Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. Коньковый ход.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35,09.8
2. Александр Большунов — +0.7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +3.0...
7. Червоткин Алексей — +32.9
8. Евгений Белов — + 33.4
9. Андрей Мельниченко — +35.9...
13. Якимушкин Иван — +41.3...
15. Илья Порошкин (все — Россия) +50.3.
Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Гонка преследования
29 ноября 2020, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
35:09.8
2
Александр Большунов
Россия
+0.7
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+3.0
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