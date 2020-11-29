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Бородавко: Непряева зацепилась лыжами со шведкой и упала, что выключило её из борьбы

Бородавко: Непряева зацепилась лыжами со шведкой и упала, что выключило её из борьбы
Другие / Лыжный спорт 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат гонки преследования на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Россиянка Татьяна Сорина завоевала серебряную медаль, Наталья Непряева финишировала 10-й. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг.

«Выдающийся результат. Второе место по сумме всего мини-тура – это замечательно. Это хорошая заявка на скиатлон и масс-старт. Это радостный день — первый подиум у девушек.

Немного не повезло Наталье, она зацепилась со шведкой лыжами и упала, и это полностью выключило ее из борьбы. Если бы не это, думаю, мы могли бы рассчитывать на более высокий результат», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

Российская лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке
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