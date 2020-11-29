Наталья Непряева серьёзно повредила ногу во время падения в ходе гонки преследования

Российская лыжница Наталья Непряева серьёзно повредила ногу во время падения в ходе гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на блог Daily Skier.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, что Непряева зацепилась лыжами со шведкой.

Россиянка финишировала десятой, уступив более одной минуты победительнице — норвежке Терезе Йохауг. Серебряную медаль завоевала россиянка Татьяна Сорина, в тройку лидеров попала и шведка Эбба Андерсон.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия).

Гонка преследования. 10 км. Коньковый ход.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25,06.2

2. Татьяна Сорина (Россия) — +47.0

3. Эбба Андерсон — +48.6...

10. Наталья Непряева — +1,15.6.