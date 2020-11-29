Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке
Российский лыжник Андрей Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на 15 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лучшим по этому показателю стал норвежец Ханс Холунд.
В гонке Мельниченко финишировал девятым (+35.9). Победителем стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, серебро завоевал Александр Большунов.
Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. Чистое время
1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 33.57,3
2. Андрей Мельниченко (Россия) – +2,4
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – +12,6...
8. Иван Якимушкин – +25,8...
11. Евгений Белов – +34,9...
14. Илья Порошкин – +40,8...
17. Александр Большунов – +47,2
18. Алексей Червоткин (все — Россия) – +50,4...
32. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +1.12,5.
Клебо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — второй
- 29 ноября 2020
-
17:16
-
16:39
-
15:54
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:19
-
12:12
-
09:00
- 28 ноября 2020
-
23:49
-
21:00
-
20:30
-
20:14
-
18:41
-
18:21
-
17:17
-
16:05
-
15:30
-
12:50
-
12:16
-
12:06
-
09:00
-
00:46
-
00:01
- 27 ноября 2020
-
22:51
-
22:40
-
21:15
-
20:34
-
20:16
-
20:02
-
19:39
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:14
Партнерский контент