Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке

Российский лыжник Андрей Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на 15 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лучшим по этому показателю стал норвежец Ханс Холунд.

В гонке Мельниченко финишировал девятым (+35.9). Победителем стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, серебро завоевал Александр Большунов.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.

Гонка преследования. 15 км. Чистое время

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 33.57,3

2. Андрей Мельниченко (Россия) – +2,4

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – +12,6...

8. Иван Якимушкин – +25,8...

11. Евгений Белов – +34,9...

14. Илья Порошкин – +40,8...

17. Александр Большунов – +47,2

18. Алексей Червоткин (все — Россия) – +50,4...

32. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +1.12,5.