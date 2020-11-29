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Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке

Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Андрей Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на 15 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Лучшим по этому показателю стал норвежец Ханс Холунд.

В гонке Мельниченко финишировал девятым (+35.9). Победителем стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, серебро завоевал Александр Большунов.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. Чистое время

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 33.57,3
2. Андрей Мельниченко (Россия) – +2,4
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – +12,6...
8. Иван Якимушкин – +25,8...
11. Евгений Белов – +34,9...
14. Илья Порошкин – +40,8...
17. Александр Большунов – +47,2
18. Алексей Червоткин (все — Россия) – +50,4...
32. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +1.12,5.

Клебо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — второй
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