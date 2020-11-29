Андрей Мельниченко: когда на классике натолкаешься, спина даёт о себе знать

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал своё выступление в мини-туре на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Мельниченко ходом стал вторым в заключительной гонке преследования, а в итоге занял девятое место. Оказалось, что на старт пасьюта лыжник выходил с болями в спине.
«Вчера на классике натолкался, спину потянул. Сегодня утром встал, вроде всё нормально. Разминку начал делать, в подъём поднялся, спустился и чувствую — спину прострелило. Подхожу к сервису, говорю: «Лёнчик, извиняй, но как добегу, так добегу, я ни сесть не могу, ни согнуться вперёд, простреливает очень сильно».
В гонке на каждом боковом толчке очень сильно ощущалось, старался сохранить силы и делать короткие, но мощные толчки, чтобы поберечь спину и в то же время приблизиться к группе. Но только догнал, метров тридцать посидел, а тут Лёха пошёл поливать, да Холунд ещё… очень сложно было. Затем я за счёт последнего подъёма к ним всё-таки подъехал и финишировали мы практически вместе.
Какие проблемы со спиной? У меня грыжи и две протрузии. Грыжи на позвонках L4 и L5, а сверху и снизу протрузии. И когда на классике натолкаешься, это даёт о себе знать», — приводит слова Мельниченко Матч ТВ.
- 29 ноября 2020
-
20:31
-
20:17
-
19:33
-
18:48
-
17:16
-
16:39
-
15:54
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:19
-
12:12
-
09:00
- 28 ноября 2020
-
23:49
-
21:00
-
20:30
-
20:14
-
18:41
-
18:21
-
17:17
-
16:05
-
15:30
-
12:50
-
12:16
-
12:06
-
09:00
-
00:46
-
00:01
- 27 ноября 2020
-
22:51
-
22:40
-
21:15
-
20:34
-
20:16
-
20:02
-
19:39