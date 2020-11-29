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Андрей Мельниченко: когда на классике натолкаешься, спина даёт о себе знать, лыжные гонки, Кубок мира

Андрей Мельниченко: когда на классике натолкаешься, спина даёт о себе знать
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал своё выступление в мини-туре на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Мельниченко ходом стал вторым в заключительной гонке преследования, а в итоге занял девятое место. Оказалось, что на старт пасьюта лыжник выходил с болями в спине.

«Вчера на классике натолкался, спину потянул. Сегодня утром встал, вроде всё нормально. Разминку начал делать, в подъём поднялся, спустился и чувствую — спину прострелило. Подхожу к сервису, говорю: «Лёнчик, извиняй, но как добегу, так добегу, я ни сесть не могу, ни согнуться вперёд, простреливает очень сильно».

В гонке на каждом боковом толчке очень сильно ощущалось, старался сохранить силы и делать короткие, но мощные толчки, чтобы поберечь спину и в то же время приблизиться к группе. Но только догнал, метров тридцать посидел, а тут Лёха пошёл поливать, да Холунд ещё… очень сложно было. Затем я за счёт последнего подъёма к ним всё-таки подъехал и финишировали мы практически вместе.

Какие проблемы со спиной? У меня грыжи и две протрузии. Грыжи на позвонках L4 и L5, а сверху и снизу протрузии. И когда на классике натолкаешься, это даёт о себе знать», — приводит слова Мельниченко Матч ТВ.

Мельниченко показал второе чистое время в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке
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