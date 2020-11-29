Александр Большунов: ещё бы километров пятнадцать, и я бы сбросил этих «рюкзаков»

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал своё выступление в мини-туре в рамках Кубка мира в Руке (Финляндия).

В заключительной гонке преследования на 15 км свободным стилем Большунов ушёл со старта через 26 секунд после норвежца Йоханнеса Клебо. Россиянин догнал соперника и дальше тащил его и Эмиля Иверсена всю дистанцию. В итоге Клебо начал финишировать на последнем подъёме и опередил Большунова.

«В принципе, получилось, ещё бы километров пятнадцать, и я бы сбросил этих «рюкзаков».

Пропустить их вперёд, чтобы поработали сами? Они бы не работали. Клебо сейчас сложно обыграть на финише, поэтому я старался по ходу гонки его измотать, чтобы получился шанс. Иверсена удалось обыграть, осталось только Клебо.

Если бы предложил смену… Им не было смысла брать смену, потому что впереди быстро устанешь, поэтому они старались сидеть сзади и даже на спусках вставали, чтобы не выкатываться вперёд и не помогать мне. Ещё километров десять-пятнадцать, и, возможно, получилось бы их обыграть.

В принципе, неплохо, четвёртое, третье и второе место. Я бы не сказал, что перед стартом у меня было настолько уж хорошее самочувствие, но по ходу тура оно пришло, и в итоге нормально выступил», — приводит слова Большунова Матч ТВ.