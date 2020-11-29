«Санта уже здесь!» Александр Большунов сфотографировался с Санта Клаусом
Действующий обладатель Кубка мира в общем зачёте российский лыжник Александр Большунов сфотографировался с Санта Клаусом после окончания первого этапа Кубка мира, который проходил в Руке (Финляндия).
«Санта уже здесь!» — подписал фото Большунов.
Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
Большунов стал вторым по итогам мини-тура в Руке. Александр финишировал четвёртым в спринте классическим стилем, занял третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км, а в гонке преследования свободным стилем уступил только норвежцу Йоханнесу Клебо.
В общем зачёте Кубка мира – 2020/2021 Большунов уступает Клебо 39 очков. На 77 очков россиянин опережает занимающего третье место норвежца Эмиля Иверсена.
Александр Большунов: ещё бы километров пятнадцать, и я бы сбросил этих «рюкзаков»
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