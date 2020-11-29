Легков: рад за результат Сориной, но переживаю за Непряеву

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал итоги гонок преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Россияне Татьяна Сорина и Александр Большунов завоевали серебряные медали. Наталья Непряева в борьбе со шведками упала перед заходом на последний спуск.

«По поводу дальнейшей формы Сориной посмотрим дальше, пока ничего не понятно. Сейчас она в хорошей форме, будем надеяться, что дальше так оно и будет, но это непредсказуемый вид спорта. Результаты, которые показывает Татьяна сейчас, говорят о том, что всё у неё прекрасно, пускай продолжает в том же духе.

Я рад за результат Татьяны, но переживаю за Непряеву. Так получилось, что Сориной, которая выбрала тактику сесть первой на спуск, улыбнулась фортуна, с точки зрения того, что она же не знала, что кто-то там упадёт, таким образом она обезопасила себя от падения, а у Натальи получилось наоборот.

Для Александра Большунова второе место — это позитивный итог, впереди него только сильнейший лыжник Клебо, и они конкурируют между собой всегда. Александр обыграл человека, который имеет сильные спринтерские качества на финише — Иверсена. Всё позитивно, надо работать дальше, тренировки, тренировки.

Ребята сами говорят, что это ещё не пик формы. Они провели предсезонную подготовку, прошли вкатывание, поэтому сейчас они только вот понимают, кто на что готов. Им нужно сделать коррекцию небольшую в своей подготовке, кому-то чего-то не хватает, только начало сезона, всё ещё впереди», — приводит слова Легкова Sport24.