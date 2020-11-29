Клебо может пропустить этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, чтобы не заразиться COVID-19

Лидер Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо может пропустить этапы Кубка мира в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря) из-за опасения заразиться коронавирусом.
Дело в том, что в Руке, где также проходил этап Кубка мира у лыжных двоеборцев, в течение двух дней находился и перемещался российский спортсмен, чей экспресс-тест на коронавирус был отрицательным, а пришедший через два дня результат ПЦР – положительным.
«Это значит, что все мы здесь рискуем. И мы это знаем. Нужно спуститься на землю и хорошенько обдумать, что нас ожидает на трассах Кубка мира. Мне нужно вернуться домой и пару дней подумать, что делать дальше. Несомненно, посоревноваться в Давосе очень заманчиво, но нужно рассмотреть все возможные варианты дороги туда. Не исключено, что придётся ехать на машине и тогда ужасно рано выезжать. Так что нужно подумать, как поступить», — приводит слова Клебо NRK.
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