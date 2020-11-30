Эмиль Иверсен: не знаю, когда у меня будет следующая лыжная гонка
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, занявший третье место в мини-туре в Руке (Финляндия), проходившем в рамках первого этапа Кубка мира, подтвердил, что не выступит на следующем этапе соревнований, который пройдёт в Давосе (Швейцария) с 12 по 13 декабря. Также Иверсен не исключает, что пропустит «Тур де Ски».
«Не знаю, когда у меня будет следующая лыжная гонка. Думаю, эту зиму можно провести, сосредоточившись на тренировках. Я скептически отношусь к «Тур де Ски» и, вероятно, не поеду в Давос» – приводит слова Иверсена TV2.
Ранее другой норвежец, лидер Кубка мира Йоханнес Клебо, заявил, что подумывает о пропуске этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за опасности заразиться коронавирусом. Следующим стартом Клебо может стать «Тур де Ски».
Клебо может пропустить этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, чтобы не заразиться COVID-19
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