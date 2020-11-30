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Большунов проиграл Клебо финиш гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке. Видео

Большунов проиграл Клебо финиш гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке. Видео
Другие / Лыжный спорт 0

В мужском преследовании на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке всё решилось на финише, хотя расклад сил был примерно ясен ещё до начала гонки. Стартовавший почти с полуминутным преимуществом норвежец Йоханнес Клебо в спокойном темпе пробежал два круга. Он дождался двух преследователей – обладателя Кубка мира Александра Большунова и своего соотечественника Эмиля Иверсена, которые бежали вместе со старта.

До последнего подъёма бежали уже втроём. Причём первым всё время был россиянин.

А затем Клебо продемонстрировал невероятную частоту передвижения в подъём, сумев убежать от Большунова. Александр — второй. В общем зачёте Кубка мира норвежец опережает россиянина на 39 очков, но вся борьба ещё впереди.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation

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