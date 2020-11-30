Юрий Бородавко назвал главное открытие первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление подопечных на первом этапе Кубка мира, который состоялся в минувшие выходные. По его словам, главным сюрпризом стало второе место Татьяны Сориной в гонке преследования.

«Мы не строили особых планов по результатам на этот этап, информации о других командах было немного, только по прессе узнавали, что происходит в Норвегии, в других сборных. Оказалось, что мы в боевом состоянии. Главное открытие, по-моему, Татьяна Сорина. Она завоевала серебро по итогам мини-тура. Наталья Непряева могла выступить лучше, но досадное падение в преследовании не позволило подняться выше.

У ребят первое в карьере призовое место у Алексея Червоткина, занявшего второе место в гонке с раздельным стартом. Большунов неплохо выступил, значительно улучшив результаты по сравнению с Рукой прошлого года. Тем более что была жёсткая борьба с норвежцами.

Они «рюкзачат»? С этим сложно бороться, можем убегать — убегаем. Но здесь всё в пределах правил. Пока не хватает Саше формы, чтобы бороться с Клебо, но, думаю, это всё придет, только начало сезона. В целом у нас по несколько людей в десятке. Это очень хороший результат», — цитируют Бородавко «Известия».