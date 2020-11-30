Российский фридайвер нырнул на 113 метров и побил мировой рекорд. Видео

Российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул с задержкой дыхания на глубину 113 метров, побив мировой рекорд француза Арно Жеральда.
Новый, уже 20-й по счёту рекорд спортсмена был установлен в дисциплине «биласт» Кубка Aida Freediving World Competition, который проходит в Египте. Погружение Молчанова заняло в общей сложности 4 минуты 5 секунд.
«Мы с Арно давно дружим, несмотря на то что в глазах многих мы главные конкуренты и соперники, которые каждый год отвоёвывают друг у друга по одному-два метра. Каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своим внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что они безграничны», – сказал Молчанов.
33-летний Молчанов 14 раз завоёвывал звание чемпиона мира по фридайвингу и является обладателем 19 мировых рекордов в разных дисциплинах. Первый мировой рекорд спортсмен установил в 2008 году, нырнув на 250 метров в длину в моноласте. В феврале 2020-го он попал в Книгу рекордов Гиннесса, нырнув под лёд на 181 метр в длину.
- 30 ноября 2020
-
13:28
-
12:36
-
10:18
-
09:39
-
09:31
-
01:02
-
00:50
-
00:06
- 29 ноября 2020
-
23:45
-
22:43
-
22:34
-
22:14
-
21:23
-
20:31
-
20:17
-
19:33
-
18:48
-
17:16
-
16:39
-
15:54
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:19
-
12:12
-
09:00
- 28 ноября 2020
-
23:49
-
21:00
-
20:30
-
20:14
-
18:41
-
18:21
-
17:17
-
16:05
-
15:30