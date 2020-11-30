В ВФЛА избрали нового президента

Генеральный директор АО «Скоростные магистрали», президент Федерации триатлона России (ФТР) Пётр Иванов избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Предыдущим президентом ВФЛА являлся Евгений Юрченко, избранный на эту должность 28 февраля. В июле он объявил об уходе с поста президента ВФЛА, но продолжал руководить федерацией до отчётно-выборной конференции, которая состоялась сегодня, 30 ноября.

Иванов с 2006 по 2013 год возглавлял ГУП «Мосгортранс», а с 2016 по 2020 год — АО «Федеральная пассажирская компания». В октябре он стал генеральным директором АО «Скоростные магистрали», дочерней структуры РЖД. С декабря 2016 года Иванов являлся президентом ФТР, до этого он возглавлял федерацию триатлона Московской области.