Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В ВФЛА избрали нового президента

В ВФЛА избрали нового президента
Другие / Лёгкая атлетика 0

Генеральный директор АО «Скоростные магистрали», президент Федерации триатлона России (ФТР) Пётр Иванов избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Предыдущим президентом ВФЛА являлся Евгений Юрченко, избранный на эту должность 28 февраля. В июле он объявил об уходе с поста президента ВФЛА, но продолжал руководить федерацией до отчётно-выборной конференции, которая состоялась сегодня, 30 ноября.

Иванов с 2006 по 2013 год возглавлял ГУП «Мосгортранс», а с 2016 по 2020 год — АО «Федеральная пассажирская компания». В октябре он стал генеральным директором АО «Скоростные магистрали», дочерней структуры РЖД. С декабря 2016 года Иванов являлся президентом ФТР, до этого он возглавлял федерацию триатлона Московской области.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020