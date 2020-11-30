Президент ОКР отреагировал на избрание Петра Иванова главой ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал избрание президентом конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петра Иванова.

«Надеюсь, новый президент ВФЛА сможет решить все задачи, которые стоят перед федерацией. Я уже говорил, что считаю Петра Иванова человеком, который способен предпринять все необходимые и правильные шаги для преодоления затянувшегося кризиса, в том числе кризиса доверия, как внутри, так и на международном уровне.

Хочу пожелать ему плодотворной и успешной работы, как можно быстрее объединить усилия всех специалистов, которым небезразлична судьба лёгкой атлетики, на благо развития вида спорта и, конечно же, обеспечить возможность нашим спортсменам участвовать во всех крупных соревнованиях без каких-либо ограничений.

Проблем действительно накопилось много, но уверен, что новое руководство ВФЛА обладает необходимыми профессиональными навыками, опытом и ресурсами для их решения», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.