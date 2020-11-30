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Шведский журналист заподозрил лыжницу Татьяну Сорину в допинге

Шведский журналист заподозрил лыжницу Татьяну Сорину в допинге
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский журналист заподозрил серебряного призёра мини-тура в Руке Кубка мира россиянку Татьяну Сорину в употреблении допинга.

Молодая мама, вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка, на первом же этапе Кубка мира сумела вмешаться в борьбу шведских лыжниц с фавориткой из Норвегии Терезе Йохауг. Более того, Сорина стала первой после непревзойдённой Йохауг.

Журналист Expressen начинает статью о русской сенсации с воспоминаний о разоблачении кровяного допинга на чемпионате мира в Зеефельде и сожаления, что изобретённый в Швеции метод тестирования на этот сильный допинг ещё не заработал. Автор статьи напоминает, что из-за пандемии тестирование на допинг во многих странах, включая Россию, не проводилось с конца марта до начала мая 2020 года.

В Швеции не могут поверить, что россиянка, до рождения дочери не поднимавшаяся выше 15-го места в кубковых гонках и специализировавшаяся на спринте, вдруг обыграла всех представительниц Швеции разом. Да ещё в дистанционной гонке, где раньше её лучшим результатом было 38-е место.

«У российских лыжников в последние годы была огромная проблема с допингом. И с учётом того, как выглядит антидопинговая система на данный момент, трудно полагаться на результат, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Конечно, это трагедия. Для всех участников Кубка мира», — такими словами завершается статья в Expressen.

«Таня рискнула и оказалась права». «Русская сенсация» выиграла первую медаль на Кубке мира
Российская лыжница Татьяна Сорина продолжает удивлять. Она избежала завала и обыграла всех, кроме Йохауг (которая, кажется, не человек).
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