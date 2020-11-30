Бородавко дал совет шведскому журналисту, заподозрившему Сорину в допинге

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о статье шведского журналиста в издании Expressen.
Напомним, автор статьи усомнился, что российская лыжница, молодая мама Татьяна Сорина, стала серебряным призёром мини-тура в Руке (Финляндия), не употребляя запрещённые вещества и не нарушая антидопинговые правила. Сорина, пропускавшая сезон-2019/2020 из-за рождения дочери, неожиданно опередила всех шведских лыжниц, которые рассчитывали, что только они смогут конкурировать с норвежкой Терезе Йохауг.
«Шведскому журналисту порекомендовал бы писать про своих спортсменов. Поработать с их терапевтическими исключениями, например. А не лезть в чужой огород», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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