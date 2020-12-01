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Магнус Карлсен не сумел выиграть онлайн-турнир Skilling Open в свой юбилей

Магнус Карлсен не сумел выиграть онлайн-турнир Skilling Open в свой юбилей
Другие / Шахматы 0

Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, уступил американцу Уэсли Со в финале онлайн-супертурнира Skilling Open.

Оба финальных матча в рапиде завершились со счётом 2:2. Причём если в первом соперники обменивались победами, то во втором – сначала выиграли по партии, а потом дважды разошлись миром. На тай-брейке Со оказался сильнее в двух партиях в блиц — 1,5:0,5. Американец выиграл главный приз турнира в $ 30 тысяч.

Ранее в полуфинале Карлсен обыграл единственного представителя России Яна Непомнящего. Первый полуфинал завершился со счётом 2,5:1,5, а второй вничью – 2:2.

Отметим, что поражение от Со в финале Карлсен потерпел в день рождения. 30 ноября Магнус отметил 30-летний юбилей.

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