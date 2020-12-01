Трефилов — о жеребьёвке ЛЕ: «Кубани» досталась «группа смерти»

Почётный президент гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги Европы.

«На этой стадии турнира лёгких соперников не бывает. Венгрия, Румыния, Франция — это гандбольные страны первого порядка. Их клубы — это всегда серьёзный соперник. С представителями этих стран „Кубань“ встречалась в последние годы не раз, поэтому болельщики должны иметь представление об их силе. Однако в этом году состав турнира на удивление ровный. Я бы не назвал команду или две, кто явно выделяется по силе на фоне остальных.

Нашу группу можно назвать «группой смерти», шанс выйти в четвертьфинал есть у каждого. Многое будет зависеть от конкретной ситуации в дни матчей. Эпидситуация в мире вносит свои коррективы постоянно. Выпало у тебя два основных игрока — и уже совсем другая история.



«Кубань» будет сражаться за каждое очко, будем ставить команде задачу выхода из группы. Девушки и сами хотят проявить себя с лучшей стороны, доказать себе и другим, что нас рано списывать со счетов. До первого матча в Европе полтора месяца. Это достаточный срок, чтобы набрать необходимые кондиции и подойти к важным матчам во всеоружии. Очень надеюсь, что нынешняя зима станет для наших болельщиков приятной, мы у них в долгу", — приводит слова Трефилова пресс-служба «Кубани».