Трефилов — о жеребьёвке ЛЕ: «Кубани» досталась «группа смерти»

Почётный президент гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги Европы.
«На этой стадии турнира лёгких соперников не бывает. Венгрия, Румыния, Франция — это гандбольные страны первого порядка. Их клубы — это всегда серьёзный соперник. С представителями этих стран „Кубань“ встречалась в последние годы не раз, поэтому болельщики должны иметь представление об их силе. Однако в этом году состав турнира на удивление ровный. Я бы не назвал команду или две, кто явно выделяется по силе на фоне остальных.
Нашу группу можно назвать «группой смерти», шанс выйти в четвертьфинал есть у каждого. Многое будет зависеть от конкретной ситуации в дни матчей. Эпидситуация в мире вносит свои коррективы постоянно. Выпало у тебя два основных игрока — и уже совсем другая история.
«Кубань» будет сражаться за каждое очко, будем ставить команде задачу выхода из группы. Девушки и сами хотят проявить себя с лучшей стороны, доказать себе и другим, что нас рано списывать со счетов. До первого матча в Европе полтора месяца. Это достаточный срок, чтобы набрать необходимые кондиции и подойти к важным матчам во всеоружии. Очень надеюсь, что нынешняя зима станет для наших болельщиков приятной, мы у них в долгу", — приводит слова Трефилова пресс-служба «Кубани».
- 1 декабря 2020
-
10:52
-
10:00
-
09:11
-
01:03
- 30 ноября 2020
-
21:18
-
21:07
-
20:47
-
20:06
-
19:15
-
18:38
-
17:51
-
16:00
-
13:28
-
12:36
-
10:18
-
09:39
-
09:31
-
01:02
-
00:50
-
00:06
- 29 ноября 2020
-
23:45
-
22:43
-
22:34
-
22:14
-
21:23
-
20:31
-
20:17
-
19:33
-
18:48
-
17:16
-
16:39
-
15:54
-
15:44
-
15:27
-
14:59