Чемпионка ОИ Ермакова: за всё время жизни в Италии я не думала вернуться в Россию

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова заявила, что не намерена возвращаться в Россию на постоянное место жительства. В настоящее время спортсменка проживает в Италии.

«За всё это время я не думала вернуться, но хотелось бы найти какую-то деятельность, которая бы меня соединила с Москвой, чтобы мне нужно было почаще туда приезжать. И проводить какое-то время с родными, близкими и друзьями», — приводит слова Ермаковой «Матч ТВ».

Анастасия Давыдова, с которой в дуэте выступала Ермакова, в настоящее время руководит спортивным комплексом «Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой».

«Она не звала меня. Думаю, что, если в один день я решу вернуться в Россию и скажу ей: «Слушай, возьми меня на работу», она мне не откажет. Но она знает, что я здесь обустроилась, что у меня здесь семья, дети, дом. И не переманивает», — добавила Ермакова.