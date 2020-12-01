Чемпионка ОИ Ермакова: за всё время жизни в Италии я не думала вернуться в Россию

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова заявила, что не намерена возвращаться в Россию на постоянное место жительства. В настоящее время спортсменка проживает в Италии.
«За всё это время я не думала вернуться, но хотелось бы найти какую-то деятельность, которая бы меня соединила с Москвой, чтобы мне нужно было почаще туда приезжать. И проводить какое-то время с родными, близкими и друзьями», — приводит слова Ермаковой «Матч ТВ».
Анастасия Давыдова, с которой в дуэте выступала Ермакова, в настоящее время руководит спортивным комплексом «Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой».
«Она не звала меня. Думаю, что, если в один день я решу вернуться в Россию и скажу ей: «Слушай, возьми меня на работу», она мне не откажет. Но она знает, что я здесь обустроилась, что у меня здесь семья, дети, дом. И не переманивает», — добавила Ермакова.
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