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Тренер сборной России объяснил норвежцам резкий прогресс Сориной

Тренер сборной России объяснил норвежцам резкий прогресс Сориной
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос норвежских журналистов о неожиданном прогрессе Татьяны Сориной, занявшей второе место на этапе Кубка мира в Руке.

Ранее шведский журналист портала Expressen заподозрил россиянку в употреблении допинга.

«Понимаю, что многие удивлены, но мы и до этих гонок видели её большой прогресс. Сорина поменяла свой образ жизни, стала выносливее. И ментально она сейчас тоже выглядит сильнее», — приводит слова Крамера Dagbladet.

Ранее норвежка Тереза Йохауг поделилась положительными эмоциями о том, что у неё появилась ещё одна сильная оппонентка.

Российская лыжница Татьяна Сорина пришла к финишу четвёртой на классической разделке, после чего стала второй в гонке преследования в мини-туре в финской Руке.

«Таня рискнула и оказалась права». «Русская сенсация» выиграла первую медаль на Кубке мира
Российская лыжница Татьяна Сорина продолжает удивлять. Она избежала завала и обыграла всех, кроме Йохауг (которая, кажется, не человек).
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