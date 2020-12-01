Тренер сборной России объяснил норвежцам резкий прогресс Сориной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос норвежских журналистов о неожиданном прогрессе Татьяны Сориной, занявшей второе место на этапе Кубка мира в Руке.



Ранее шведский журналист портала Expressen заподозрил россиянку в употреблении допинга.



«Понимаю, что многие удивлены, но мы и до этих гонок видели её большой прогресс. Сорина поменяла свой образ жизни, стала выносливее. И ментально она сейчас тоже выглядит сильнее», — приводит слова Крамера Dagbladet.

Ранее норвежка Тереза Йохауг поделилась положительными эмоциями о том, что у неё появилась ещё одна сильная оппонентка.

Российская лыжница Татьяна Сорина пришла к финишу четвёртой на классической разделке, после чего стала второй в гонке преследования в мини-туре в финской Руке.