Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира до конца 2020 года
Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира до Рождества. Об этом сообщает издание NRK. Таким образом, норвежские лыжники не выступят на этапах в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).
«Это сложное решение, но после внутренних дискуссий мы убедились, что это правильно, учитывая текущую ситуацию», — сообщил глава комитета по лыжным гонкам Торбьорн Скогстад.
Напомним, первым о снятии с этих этапов объявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Затем его примеру последовал двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен.
После первого этапа первую тройку в личном зачёте составляют Клебо, россиянин Александр Большунов и Иверсен, на счету которых 296, 257 и 219 очков соответственно.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам может сняться и с «Тур де Ски»
- 1 декабря 2020
-
15:44
-
15:21
-
15:13
-
15:06
-
15:05
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:25
-
12:40
-
12:20
-
12:19
-
10:52
-
10:00
-
09:11
-
01:03
- 30 ноября 2020
-
21:18
-
21:07
-
20:47
-
20:06
-
19:15
-
18:38
-
17:51
-
16:00
-
13:28
-
12:36
-
10:18
-
09:39
-
09:31
-
01:02
-
00:50
-
00:06
- 29 ноября 2020
-
23:45
-
22:43
-
22:34
Партнерский контент