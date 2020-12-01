Губерниев — о шведском журналисте: задницу мы им ещё неоднократно надерём. Пусть плачут

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил шведскому журналисту, который заподозрил российскую лыжницу Татьяну Сорину в употреблении допинга. Сорина заняла второе место в гонке преследования на этапе в Руке.
«К сожалению, репутация у нас в смысле допинга так себе. Но если говорить о том, что происходит сейчас в лыжах и биатлоне, мы на протяжении последних лет не давали поводов усомниться в нашей чистоте и честности.
Проигрывать надо уметь. Сорина после рождения ребёнка пахала невероятно, и всё это не случайно. Работа Татьяны, её возвращение, тренировки, желание и прекрасный гоночный ум возвращают нас в те времена великих советских и российских лыж. Есть ещё Непряева, которая бы её поддержала, если бы не упала. Белорукова ещё вернётся, как и другие девочки.
Что касается шведского журналиста, он показывает, что он круглый мудак. А действия мудаков очень сложно комментировать. Я сейчас в Москве, но, когда приеду обратно в Финляндию, задамся вопросом к коллегам. Кстати, наши норвежские коллеги всегда с огромным уважением относились к нашим победам в лыжах. Всегда спрашивают и интересуются. Ещё раз об этом шведском мудаке — пусть проигравший плачет, жопу мы им ещё неоднократно надерём. Всё нормально.
Самая большая печаль в том, что с учётом нашей репутации многие коллеги и многие другие люди начинают выводить нас из себя в надежде на меньшую конкуренцию. Сильный спортсмен станет ещё сильнее в такой ситуации. Я очень болею за Сорину и все наши лыжи. Увижу шведа на чемпионате мире — будет сложно, конечно, заставить его сожрать газету, но, может, планшет свой съест. От горя, когда мы обыграем их в женской эстафете», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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