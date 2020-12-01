Сборная Норвегии по лыжным гонкам может сняться и с «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам может пропустить многодневку «Тур де Ски», которая по традиции пройдёт в январе. Об этом рассказал менеджер команды Эспен Бьервиг.

Напомним, ранее стало известно о снятии сборной Норвегии с этапов Кубка мира до конца 2020 года.

«Ситуация на данный момент такова, что участие в «Тур де Ски» нам не подходит. Мы отправляемся на Кубок Норвегии в Лиллехаммер на этой неделе, а предрождественское время посвятим сбору данных и интенсивным тренировкам», — приводит слова Бьервига NRK.

Первым о снятии с этих этапов объявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Затем его примеру последовал двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен.

После первого этапа первую тройку в личном зачёте составляют Клебо, россиянин Александр Большунов и Иверсен, на счету которых 296, 257 и 219 очков соответственно.