Бородавко — о снятии сборной Норвегии: возможно, они обладают большей информацией, чем мы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что сборная Норвегии снялась с Кубка мира до конца 2020 года.

«Напоминает ту же ситуацию в конце сезона, когда норвежцы отказались от канадских этапов. Они тогда уже знали, что страны будут закрываться. Скорее всего, норвежцы обладают информацией, которая будет принята перед Новым годом. Здесь можно только предполагать. Возможно, они обладают большей информацией, чем мы и все остальные», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира до Рождества. Таким образом, норвежские лыжники не выступят на этапах в Давосе и Дрездене.